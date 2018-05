Le Lightning opportuniste

Les deux buts d’Ondrej Palat ont donné le ton à la rencontre, mais le travail de cette unité ne s’est pas arrêté là. Encore une fois, Brayden Point, Tyler Johnson et lui ont été efficaces pour contrer l’adversaire.

«On essaie de garder les choses simples et d’éviter de causer des revirements. Au cours des deux derniers matchs, on a réussi à le faire. Plus on passe du temps en territoire offensif, moins on a besoin de se défendre. »

- Ondrej Palat

Dans le vestiaire des Bruins les avis étaient partagés à propos du début de la rencontre. Alors que Riley Nash a appuyé les propos de Patrice Bergeron, Brad Marchand s’est plutôt inscrit en faux.

«C’est un aspect qu’il faudra améliorer lors du prochain match. Il faut être prêt à amorcer la rencontre en même temps qu’eux. Ce ne fut pas le cas ce soir. Si ce n’avait pas été de Tuukka (Rask), la première période se serait probablement terminée 5 à 0.»

- Riley Nash

« Je ne crois pas que nous ayons connu un si mauvais départ. Ils ont bénéficié de quelques rebonds chanceux sur lesquels ils ont marqué. Mis à part ceux-ci, nous n’avons pas été si mauvais. »

-Brad Marchand

À n’en point douter, le Lightning a profité de ses meilleures occasions. Une habitude que devront prendre les joueurs des Bruins.

« On a nos occasions. Oui, ils misent sur un bon gardien, mais nous aussi. Il faut donc tirer profit le plus possible de ces occasions. On doit continuer d’envoyer des rondelles au filet. Nous allons devoir évaluer ce que nous avons fait de mal dans cette rencontre et voir ce que nous devrons améliorer pour ramener cette série en notre faveur »

- Charlie McAvoy

La soirée de travail de Cédric Paquette fut passablement écourtée en raison de son altercation avec David Backes. À la suite de cette bagarre, le Québécois a réchauffé le banc de punition pendant 17 minutes.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que Backes agisse ainsi. Du coin de l’œil, je l’ai vu frapper (Dan) Girardi de dos. Il fallait que je m’en mêle. C’est mon rôle et je crois avoir fait du bon travail. »

- Cédric Paquette