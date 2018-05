Le vélo a sauvé la vie de la paracycliste Marie-Ève Croteau

À l’aube de la nouvelle saison, la cycliste paralympique Marie-Ève Croteau est motivée plus que jamais.

«Le vélo m’a sauvé la vie, a affirmé Croteau. On m’a décompté à trois reprises et les docteurs avaient dit à ma famille que c’était terminé. Je n’étais plus là. J’étais entubée. Parce que je pratique un sport d’endurance et que mon cœur est en bonne forme, le docteur m’a dit que le vélo m’a permis de passer au travers.»

«J’ai été frappée par la bactérie mangeuse de chair la plus virulente, de poursuivre Croteau, mercredi, à l’occasion du lancement de la saison par la Fédération québécoise des sports cyclistes. J’ai perdu l’usage de mon bras gauche et j’ai passé un mois et demi à l’hôpital. 30 minutes plus tard, on aurait dû me couper le bras.»

Opérée en novembre dernier, la paracycliste a enfourché sa monture pour la première fois depuis les Jeux paralympiques de 2016 la fin de semaine dernière à Montréal à l’occasion du Défi sportif où elle a obtenu deux troisièmes places.

À Rio, elle avait terminé en 4e place à 20 secondes du podium. On lui avait volé son vélo peu de temps avant son départ pour le rendez-vous planétaire et l’homme d’affaires Louis Garneau lui en avait offert un nouveau. Une commotion cérébrale l’avait privé de prendre le départ aux Jeux olympiques de Londres en 2012 même si elle était qualifiée.

«Il faisait 5 ou 6 degrés, il pleuvait et je trippais, a-t-elle résumé au sujet de son retour à la compétition. Je n’ai eu le feu vert de l’équipe médicale que le 6 avril. J’avais hâte de voir une lueur d’espoir. Je sais que la saison 2018 sera une année de transition, mais mon objectif est d’être sur le podium aux Jeux de 2020 à Tokyo et je vais réussir. Je suis humble, mais je m’impressionne. Je vais tenter de faire les standards de l’équipe canadienne en fin de semaine à Granby.»

Croteau a fait l’impasse sur la première Coupe du monde en Belgique, mais elle sera au départ de celle d’Emmen aux Pays-Bas en juillet ainsi qu’à celle de Baie-Comeau du 15 au 19 août. «Je ne voulais pas brûler les étapes, a-t-elle imagé. Je veux retrouver mes maillots de championne québécoise et canadienne. Au niveau international, je vise des résultats à moyen terme. Quant à la Coupe du monde Baie-Comeau, ça va être un retour aux sources. C’est toujours le fun de courir devant ma famille.»