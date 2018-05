L'école mal aimée

En rendant publiques les données du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada sur la diplomation au secondaire dans les temps prescrits, l’Institut du Québec (IQ) sert une douche froide à ceux qui embellissaient les statistiques et tentaient de faire croire à des progrès fulgurant en matière de persévérance scolaire. Quant à moi, c’est là le point majeur de sa contribution, car pour les interprétations qui en sont faites, il élude des questions très pertinentes et sème des controverses inutiles.

Pour l’essentiel, l’IQ compare le taux de diplomation du Québec avec celui des autres provinces et plus particulièrement avec celui de l’Ontario. Le taux québécois est de 64% contre 84% chez les Ontariens. C’est pire encore chez les garçons francophones, car il n’est que de 50% et ces données ne concernent que les écoles publiques. Candidement, l’IQ mentionne que l’ajout des données du privé ne porterait le taux qu’à 68%, encore très loin des taux ontariens.

Faisant dans le simplisme, l’IQ affirme qu’il faut chercher ailleurs que dans le sous-investissement en éducation pour expliquer une telle différence avec l’Ontario, car les deux provinces dépenseraient sensiblement les mêmes sommes par élève. Il faudrait à son avis mieux évaluer et mesurer la performance de nos programmes. De telles conclusions ne sont guère surprenantes pour un institut qui est une créature des HEC et du Conference Board of Canada et dont la direction recherche est confiée au professeur Robert Gagné.

Comme il fallait s’y attendre, les chiffres alignés par l’IQ et présentés comme une étude font jaser. Ils donnent libre cours aux airs de scandale et aux solutions miracles sur les ondes et dans les journaux. Les partis présents à l’Assemblée nationale en remettent dans l’air outré et s’accusent mutuellement de tous les maux. Toutefois, il est désarmant de constater l’indifférence de l’IQ, de divers commentateurs et des députés de l’Assemblée nationale sur la statistique la plus pertinente, c’est-à-dire le taux de fréquentation des établissements privés dans les deux provinces : 5% en Ontario contre 20% au Québec.

Les élans allaient bon train pour copier l’Ontario, mais pas au point de mettre un terme au financement des écoles privées et ainsi favoriser une meilleure hétérogénéité des classes, ce qui profiterait à tous les élèves. Le rapport du CSE, Tendre vers l’équité, faisait ressortir l’impact négatif de cet écrémage scolaire qui envoie les élèves plus talentueux vers l’école privée ou vers les projets particuliers de l’école publique. C’est ainsi que la classe régulière se retrouve avec un pourcentage élevé d’élèves à risque ou en difficulté nécessitant plus de services adaptés et plus d’investissement. Pourtant, les études tendent à montrer qu’un groupe classe plus équilibré profite à tous les élèves sans en pénaliser les meilleurs.

Le maintien d’écoles et de projets sélectifs est le principal obstacle à l’atteinte de résultats semblable à l’Ontario. L’ « école tous ensemble » devrait être la première priorité d’un gouvernement et il devrait cesser de financer les établissements privés. Chose certaine, la solution première n’est pas dans la création de nouveaux organismes ou dans les changements de structure, mais bel et bien dans le leadership politique pour mettre un terme à la discrimination scolaire.