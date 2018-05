Les beaux malaises libéraux

La courte remontée du PLQ observée dans le plus récent sondage sur les intentions de vote n’a pas calmé les tensions au caucus des députés libéraux. Au contraire, on assiste à une ruée vers la sortie!

«C’est clair que des collègues de Québec et du Centre-du-Québec ne se sentent pas à l’aise avec cette définition», a confié un député.

Personne n’a osé répéter depuis les propos du premier ministre, le leader Jean-Marc Fournier se livrant à un ballet sémantique dont lui seul a le secret. «C’est la droite de la droite sur la question de ce qu’est une société où on peut vivre ensemble», a-t-il asséné mardi aux journalistes perplexes.

«Il faut faire attention, par exemple, concernant la possible privatisation de la SAQ. Il y en a dans notre caucus qui sont favorables à ça, et chez nos militants aussi.»

Une autre question a provoqué des remous au caucus du PLQ : la parité hommes-femmes. La ministre responsable de la Condition féminine Hélène David a proposé des prises de position impliquant des quotas de candidatures féminines et de femmes dans un éventuel prochain cabinet Couillard. Mais «elle a frappé un nœud», nous assure un de ses collègues.

Des témoins rapportent des interventions musclées qui révèlent un malaise plus profond. Selon nos sources, des élus craignent d’être « tassés » au profit de candidatures féminines, plus jeunes, et de communautés culturelles. «Certains sentent qu’ils sont exclus des plans ; ça crée des frictions», explique sans détour un membre du caucus.