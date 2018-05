Les géants du numérique consacrent beaucoup d’argent en lobbying

Les sommes investies par les géants du numérique que sont Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA), notamment, ne cessent de battre des records, rapporte le magazine économique «L’Expansion».

Ainsi, pour l’an dernier, les GAFA ont versé environ 50 millions $ US aux États-Unis en activités de lobbying.

Se basant sur les chiffres du Congrès américain, le magazine souligne que rien que pour le 1er trimestre, la firme américaine Google a dépensé près de 5 millions $ US en lobbying, soit un bond de 43 % comparativement à l’an dernier.

Les autres entreprises ne seraient pas en reste. Pour le fabricant Apple, la dépense serait en hausse de 53 %, à raison de 3,14 millions $ US. Amazon a augmenté son enveloppe de 17 %, à 3,38 millions $ US tandis que Facebook a dépensé 3,3 millions $ US.

Bien que moindres en Europe, les dépenses en lobbying des GAFA seraient aussi importantes et en croissance. Citant un chercheur, «L’Expansion» rapporte une hausse des dépenses de 700 % sur les cinq dernières années.