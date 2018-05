Les Nationals se moquent des Pirates

Matt Adams (deux fois) et Wilmer Difo ont chacun frappé des claques en solo tandis que Bryce Harper a envoyé la balle par-dessus la clôture alors que Max Scherzer et Difo étaient sur les sentiers.

Scherzer (6-1) a été crédité de la victoire, lui qui n’a concédé que trois coups sûrs et deux points en six manches et un tiers. Il a aussi obtenu huit retraits au bâton. L’as des Nationals s’est aussi illustré offensivement, produisant un point sur un simple en sixième en plus de lui-même croiser le marbre à deux reprises.