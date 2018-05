Miley Cyrus et Converse collaborent pour créer une collection beaucoup trop épique

Après le succès de leur collection aux couleurs LGBTQ en juin dernier, Miley Cyrus et Converse récidivent au grand bonheur de tous avec une collection beaucoup plus girly... et pailletée!

Disponible dès maintenant, cette collaboration met de l’avant le rose, les glitters, le motif bandana et les plateformes.

En plus de proposer des variantes très funky des classiques Chuck Taylor, la chanteuse a élaboré des vestes, des leggings et des hauts de sport vraiment cool, à agencer aux chaussures.

Peut-elle être plus parfaite? On en doute.

En imaginant la collection, Miley Cyrus voulait rejoindre le plus de gens possible : « Pas d’âge, pas de genre, pas de sexe. Je veux que tout le monde se sente inclus », a-t-elle confié à Nike.

« J’avais définitivement mes fans en tête et dans mon cœur quand j’ai créé cette collection. J’ai inclus ce qu’ils aiment de moi et ce que j’aime d’eux dans le design. »

Même si on est un peu déçu de ne voir aucune référence à cette scène de La dernière chanson, il faut avouer que cette explosion de glitters signée Converse x Miley Cyrus risque de trouver preneur assez rapidement.

Voici quelques morceaux de la collection qui valent le coup d’œil:

95 $ à Converse.ca

55 $ à Converse.ca

120 $ à Converse.ca

