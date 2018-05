Ottawa donne raison à Jean-François Lisée

On apprenait mardi par le biais de l’Agence Reuters que le gouvernement fédéral discutait avec les États-Unis afin de revoir l’Entente sur les tiers pays sûrs, celle qui fait en sorte que les migrants doivent traverser la frontière de façon irrégulière pour présenter une demande d’asile.

Il risque d’être content, celui-là, après qu’on lui ait fait porter le bonnet d’âne, la semaine dernière, justement lorsqu’il a proposé d’installer une clôture à la frontière en attendant que l’on révise cette entente. Qu’Ottawa porte son attention sur celle-ci – après s’être incroyablement traîné les pieds en plus – sonne comme une admission et constitue une victoire pour le chef du Parti québécois.

On voit là le pire et le meilleur de Lisée le futé. Il a le chic de faire parler de lui pour ce qui apparaît comme une maladresse au départ, mais qui s’avère parfois comme un geste plutôt judicieux dans la durée. Il doit désormais mettre de la pression sur le gouvernement Couillard pour qu’il enjoigne lui-même Justin Trudeau de cesser de procrastiner, pourquoi pas en rappelant au passage qu’Ottawa n’a rien fait encore pour aider le Québec à assumer ses responsabilités quant aux migrants.

Bref, si les communications du Parti québécois travaillent bien, on pourrait réussir à inverser la perception que Jean-François Lisée fait moins partie de la solution que du problème quand il s’agit de ce dossier épineux. De même, on pourrait également y trouver une piste judicieuse à suivre d’ici aux élections du 1er octobre.

On peut même aller plus loin. Jusqu’ici, la cote de popularité de Justin Trudeau se maintient au Québec, mieux que dans les autres provinces, essentiellement parce que les Québécois ne voient aucune solution de rechange à son gouvernement. Pourtant, lorsqu’on évalue ses politiques individuellement, elles soulèvent presque toutes une réprobation populaire significative.

En faisant campagne contre les libéraux fédéraux, Jean-François Lisée s’en irait chasser sur un terrain qui pourrait s’avérer fécond et où il se trouverait seul. On se rappellera en outre qu’il fut un temps où, pour les Québécois, voter pour un Trudeau à Ottawa en même temps que pour un ancien journaliste souverainiste à Québec, c’était naturel. On aime que nos gouvernements se surveillent mutuellement.