Oui, ils vous cachent des choses

Le Journal a publié la semaine dernière une série d’articles et d’entrevues percutante qui démontrait comment élus et fonctionnaires, autant du Québec que du Canada, cachaient de plus en plus de choses à la population.

Informations non divulguées ou classées confidentielles sous toutes sortes de prétextes, documents caviardés à outrance, interventions politiques pour cacher ce que les gouvernements font avec l’argent des contribuables... bref avec votre argent.

Vous avez besoin d’une bonne information pour exercer votre droit de vote avec discernement.

Philippe Couillard et Justin Trudeau ont pourtant promis tour à tour plus de transparence.

Dans une rare lettre commune que nous publions ci-dessous, les patrons des plus grandes salles de presse du Québec expliquent pourquoi ces promesses doivent être tenues. Nous sommes heureux de faire partie des signataires.

Les patrons des salles de presse du Québec exigent plus de transparence