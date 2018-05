Recyclage: Les centres de tri sont inefficaces selon Cascades

« On pourrait acheter plus au Québec à la condition d’améliorer la qualité du produit », affirme Mario Plourde, le PDG de Cascades lors d’une conférence devant des gens d’affaires au Cercle canadien, lundi dernier.

« Il y a une occasion à saisir. Plus on est près de la matière, plus les coûts baissent. Utiliser une matière qui est récupérée et transformée au Québec, on ne peut pas avoir mieux. Pour y arriver, il faudra investir dans les centres de tri pour améliorer leur efficacité et leur productivité. »