Écrit-on un « va-nu-pieds » ou un « va-nu-pied » ? Employé comme adjectif qualificatif, nu s’habille du e marquant le féminin ou du s indiquant le pluriel. Ex. : L’hiver, il n’est pas bon de se promener la tête nue. Mais le mot nu est invariable dans un nom composé. Ex. : des nu-pieds (toujours avec un s final). Ce dernier terme, rarement employé au Québec, désigne strictement une sandale laissant nu le dessus du pied. Ex. : Marine porte des nu-pieds. Mais quand elle les enlève, elle ne marche pas nu-pieds, mais pieds nus. Ainsi les va-nu-pieds ne portent pas souvent de nu-pieds et ne marchent pas nécessairement pieds nus. Va-nu-pieds est un terme familier désignant un miséreux. Va-nu-pieds est un nom invariable qui se termine toujours avec un s. Le mot pied entre dans la composition de toutes sortes d’expressions qui exigent ou non un s final. On écrira par exemple « un coup de pied » sans s. Il est impossible en effet de donner un coup avec ses deux pieds. La suite bientôt.