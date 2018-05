Trop d’un coup

J’avais tant de choses à faire que je n’ai rien fait.

Cette journée de beau temps tant attendue est arrivée comme un choc. Hier, ce fut un véritable télescopage dans le coco.

La cour arrière, le perron en avant, le patio, la piscine, l’entrée de garage... par quoi commencer ? Enfin du soleil, de la chaleur ! Peut-on enlever les tapis de caoutchouc des bagnoles ?

Il y a encore des feuilles à ramasser, les vitres à laver, la balançoire à remonter et deux pommiers que je veux couper.

Au moins, le sac de sel et les pelles sont remisés. Le ciel est devenu débonnaire, mais la tempête s’est logée dans mes fragiles neurones et Manon qui se promène autour de moi avec ses mille et un projets de plantes, de fleurs et de cossins essayant de se faire une place au haut de la liste.

FORE !

Mais il faut que je travaille aussi. Debout depuis 5 h du matin, le clavier ne dérougit pas et le téléphone qui s’en mêle après 9 h. Avant, j’avais complètement muffé le sudoku du Journal qui était pourtant en mode très difficile, mon préféré.

On voit que je suis ébranlé par cette météo probablement trop soudainement attrayante.

D’un seul coup, passer d’un temps de merde à une belle journée chaude et presque ensoleillée, c’est arrivé comme une collision.

Je n’étais pas prêt, déboussolé total. Pour la toute première comme hier, on devrait avoir le temps de la regarder, la sentir et la laisser nous envelopper.

Je suis tellement paniqué que, si je ne me retenais pas, j’irais jouer au golf.

MERCREDISMES

Le prix de l’essence varie tellement, on est même plus capable de prendre son gaz égal.

« Comme j’ai le troisième choix, je vais prendre le filet de poisson... » (Marc Bergevin au McDo)

Caméra de recul obligatoire. Est-ce que ça s’applique au Bloc québécois ?

Donald Trump démontre qu’il n’y a pas que le papier de toilette qui est double épaisseur.

Mon nom est Bond...Vaga Bond.

À DEMAIN

Sous le choc.