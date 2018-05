Trophée King Clancy : P.K.Subban parmi les finalistes

P.K. Subban, des Predators de Nashville, Jason Zucker, du Wild du Minnesota et les frères Henrik et Daniel Sedin, des Canucks de Vancouver, sont les candidats au trophée King Clancy, remis au joueur s’étant le plus démarqué par son «leadership hors-pair tant sur la patinoire qu'à l'extérieur et qui s'implique de façon exceptionnelle au sein de sa communauté».

Chaque équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) devait initialement nommer un candidat à cet honneur : la liste des 31 joueurs nommés pour ce trophée a été dévoilée le 23 avril dernier.

Brendan Gallagher était d’ailleurs le candidat désigné par le Canadien de Montréal.

Le gagnant, qui sera dévoilé le 20 juin à Las Vegas, sera ultimement choisi par un comité de directeurs de la LNH, mené par le commissaire Gary Bettman et le commissaire adjoint Bill Daly.

Le récipiendaire recevra un don de 40 000 $ de la Fondation de la LNH qui sera versé à une organisation caritative de son choix. Les deux autres nommés recevront un don de 5000$ devant être utilisé à des fins similaires.

Subban, qui est déjà bien connu pour son engagement communautaire à Montréal, est aussi le fondateur de l’organisme «Blueline buddies», qui vise à créer des rapprochements entre les jeunes et les forces policières. Le numéro 76 est également associé à plusieurs autres causes.

De son côté, Zucker et sa conjointe Carly s’impliquent notamment auprès de l’hôpital pour enfants de l’Université du Minnesota. L’attaquant du Wild est également présent pour les jeunes sans-abris de la région en plus d’apporter son soutien à deux organismes prenant soin d’animaux abandonnés.

Finalement, les frères Sedin, qui ont accroché leurs patins à la fin de la dernière saison, sont nommés conjointement notamment en raison de leur don de 1,5 million $ à un hôpital pour enfants de la région de Vancouver. Depuis le début de leur carrière à Vancouver, ils ont aussi aidé le «Canucks for Kids Fund» à amasser plus de 42 millions $. Au fil des années, Henrik et Daniel ont aussi permis à de nombreux jeunes défavorisés d’assister à des matchs des Canucks en plus de visiter plusieurs écoles.

Nick Foligno, des Blue Jackets de Columbus, est le dernier récipiendaire du trophée King Clancy.