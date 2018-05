Van Morrison se fait de nouveaux amis

À 73 ans, le chanteur irlandais et parfois saxophoniste Van Morrison,

renoue avec ses premiers amours. Il est intéressant de constater qu’un jour ou l’autre certains chantres du rock ou de la musique populaire (Rod Stewart,

Seal

) plongent dans un univers qui parait à notre époque, démodée. Si ce n’est pas la première fois que van Morrison, touche à la formule grand orchestre, You’re Driving Me Crazy

en alliance avec l’organiste, trompettiste et chef d’orchestre Joey de Francesco fait mouche. En attendant qu’il soit sur scène à Montréal, cette nouveauté tout estivale est un bel hommage aux grandes années des formations cuivrées.

Plus près du tandem Sinatra, Bill May, nous avons de quoi faire avec quinze plages roboratives, gorgées de swing qui sont autant un écrin pour les musiciens que pour le chanteur. Malgré les années, la voix,

n’a pas faibli, d’un iota, et nous sommes certains que la poussée d’une imposante machine que dirige par Joey de Francesco « donne des ailes » au chanteur.

Sans être un grand disque, puisque le genre est déjà codifié depuis longtemps, c’est un beau clin d’œil à la musique et mieux, encore, des musiciens et non des machines sont au service du swing !