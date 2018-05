[VIDÉO] Martine Ouellet «invente»... une rivière!

Bien qu’elle pratique le transparlementarisme et qu’elle passe beaucoup de temps dans la région de la capitale nationale du Canada, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, n’est pas à l’abri des erreurs concernant l’une ou l’autre des régions où elle siège...

En effet, elle s’est fourvoyée, mercredi, en appelant le principal affluent du fleuve Saint-Laurent du mauvais nom, ce que n’a pas manqué de lui remettre sur le nez la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon.

«La semaine passée, 82 municipalités de la CMM (communauté métropolitaine de Montréal) ont adopté à l'unanimité une résolution pour s'opposer au projet de déchets nucléaires de Chalk River. Ils ont appuyé, en ce sens, la Ville de Gatineau, des groupes environnementaux, les nations autochtones. Le projet de Chalk River est un projet extrêmement dangereux, M. le Président, parce que c'est un dépotoir de déchets nucléaires à moins d'un kilomètre de la rivière Gatineau, et on sait qu'à ce moment-là les déchets nucléaires... l'eau peut couler dans la rivière Gatineau et, à ce moment-là, contaminer, de façon nucléaire, la rivière, la rivière Gatineau qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Et c'est l'ensemble des municipalités qui s'alimentent...» a-t-elle d’abord déclaré avant que le président de l’Assemblée nationale n’intervienne en raison du brouhaha qu’a provoqué son erreur.

«Alors, pour répondre peut-être à la collègue, d'abord, c'est la rivière des Outaouais et non pas la rivière Gatineau. Pourtant, vous êtes dans ce coin-là de temps en temps», a répondu du tac au tac la ministre.

«Oui, M. le Président. Effectivement, la ville de Gatineau, mais la rivière des Outaouais... tout à fait raison», a par la suite concédé Mme Ouellet, un segment qui a bien fait ricaner ses collègues parlementaires!