[VIDÉO] Une drôle de «maladie» court à l’Assemblée nationale?

Si le premier ministre a dû s’excuser pour sa voix affaiblie par la grippe, mercredi, le député Alain Therrien a, pour sa part, prétendu qu’une «maladie» court présentement chez Investissement Québec...

À LIRE AUSSI: Investissement Québec cache une grande partie de son organigramme

«M. le Président, Investissement Québec est atteint d'une maladie, le délirium technocratique», a-t-il lancé faisant référence au reportage de notre Bureau d’enquête révélant que l’organisme public a fait disparaître de son site internet un organigramme démontrant que le nombre de postes de cadres a explosé au sein de ses services.

Avec le caractère bouillant qu’on lui connaît, le député de Sanguinet a martelé sa position.

«Pendant qu'en Éducation, on a des directeurs à bout de souffle qui courent pour gérer trois écoles, les gestionnaires, là, d'Investissement Québec, là, ça se multiplie plus vite que des lapins! [...] C'est incroyable. Quand allez-vous arrêter cette folie-là?» s’est-il exclamé avant d’ajouter «85 directions pour 419 employés, un gestionnaire pour cinq employés. Pendant qu'on frappe, là, avec l'austérité les élèves, les aînés, les malades, on continue de faire plaisir aux gloutons. Après Bombardier, après la Caisse de dépôt, c'est au tour d'Investissement Québec de passer à la caisse!»

Pour sa part, la ministre Dominique Anglade a assuré que l’organigramme «sera sur le site Internet d’Investissement Québec», et qu’il «est évident qu'une société d'État doit faire preuve de transparence».

Elle a aussi plaidé que «si on veut avoir une économie forte, il faut qu'on ait un Investissement Québec qui soit fort, qui soit capable de livrer la marchandise». «Force est de constater que l'organisation a été capable de livrer la marchandise», a-t-elle ajouté.

D’autres députés couvrent-ils un virus?

Nous ne savons pas si Rita de Santis couvre le virus du premier ministre ou celui d'Investissement Québec, mais une chose est sûre, mardi elle semblait somnoler en chambre...

Du haut de la tribune de la presse, le même jour, nous croyons même avoir aperçu le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, cogner des clous!

Nous souhaitons prompt rétablissement à tous les députés malades ou en convalescence!