Vous pouvez maintenant entrer dans le quotidien de cette famille de croque-morts de Lanaudière

On les imagine évidemment un peu bizarres, ermites ou encore morbides. On parle de gens qui côtoient des cadavres à longueur de journée (ou de nuit) quand même.

Mais vous découvrirez une famille de bons vivants des plus sympathiques dans cette nouvelle docu-réalité sur des embaumeurs qui commence ce soir sur MOI ET CIE.

MOI ET CIE

Avec Les croque-morts, on entre dans l’univers d’un couple de St-Félix-De-Valois, dans Lanaudière. Louis-Simon Lamontagne, thanatologue de quatrième génération, et sa femme, Maryse Proulx, ont tous les deux 35 ans et ils gèrent les résidences funéraires F. Thériault.

Les caméras permettent de s’immiscer dans le quotidien mouvementé d’une famille avec deux jeunes garçons d’âge préscolaire, mais aussi lors de rencontres avec des clients, de transport de cercueils et même... dans le crématorium!

Ne vous inquiétez pas, tout est habilement présenté et a été réalisé dans les règles de l’art et de l’éthique.

La série de 10 épisodes de 30 minutes sera diffusée les mercredis à 20h sur la chaîne MOI ET CIE, à partir de ce soir.

TVA.ca présentera également le premier épisode ici dès ce soir, à 20h30.