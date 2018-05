ST-PIERRE, Élise



À l'I.U.C.P.Q., le 17 avril 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Élise St-Pierre, fille de feu Amédée St-Pierre et de feu Yvonne Gamache. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Claude Dulac, Sébastien Trottier (Caroline Ratté), Pascal Trottier (Sophie Cloutier); ses petits-enfants: Léonard, Florence, Elliot, Ariane et Olivia; ses frères et sœurs: feu Jeanne-D'arc (feu Sylva Morin), feu Cécile (feu Gilbert Caron), Marie-Anna (Marius Hallé), Thérèse (feu Jean-Paul Bernier), feu Gabrielle, Marguerite (Gaston Desmeules), feu Alphonse, André (Marie Couture) et feu Alfred (feu Claudette Gaudreau). Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants, monsieur André Trottier, ainsi que toute la famille Trottier, la mère de Léonard, Sabrina Morales, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de La Roseraie et de l'I.U.C.P.Q. pour l'humanisme, la compassion et les bons soins dont il a fait preuve tout au long du séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, (Qc) G1V 0B8, T 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org.