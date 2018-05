JULIEN, Charles



A l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 18 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Charles Julien, époux de dame Lorraine Thomassin. Né à Ste-Croix de Lotbinière, le 2 avril 1936, monsieur était le fils de feu dame Rose-Alma Jobin et de feu monsieur Lorenzo Julien. Monsieur demeurait à St-Augustin de Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de La Seigneurie. Outre son épouse Lorraine, monsieur Julien laisse dans le deuil ses enfants: Sonia (Benoit Beaupré), Suzie (Denis Bérubé) et Nancy; ses petits-enfants: Noémie, Alexandre, Geneviève, Andréanne et Simon; les enfants de son épouse: André, Carole, Louise (Michel Bilodeau), Rémi et Julie; ses petits-enfants : Sabrina, Jessica, Steve, Carl et Dave; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Doris (feu Germain Léveillé), Jean-Guy, Claudette (Clément Richard), Aline (Simon Leclerc), Alphonse (France Pascal), Madeleine Émond (feu Raymond), Lucette Lesage (feu Alfred), Jean-Guy Defoy (feu Marielle (feu Laurent Bussières)); de la famille Thomassin: Aline (Roger Bilodeau), Laurent, René (feu Jacqueline Bissonnette), Mariette (Gérard Bilodeau), Raymond (Claude-Louise Gauthier), Diane (Jean-Marc Couturier), Madeleine (André Giguère), Huguette Robitaille (feu Paul-André), Carole Moffette (feu Denis) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Charles était également le frère de feu Gilbert (feu Madeleine Lambert) et le beau-père de feu Richard Pichette. La famille remercie tout le personnel médical et hospitalier du 5e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de