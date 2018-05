CHEVALIER, Carmen Nicole



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 28 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Carmen Nicole, épouse de feu monsieur Raymond Chevalier. Elle demeurait à Québec.de 16h30 à 18h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie (James Binko), Johanne (Patrick Muzzi), Christian (Monique Cyr), Josée (Richard Blais) et Martine; ses petits-enfants: Jason (Marguerite Babin), Jonathan, Tristan, Maxime (Josiane Tessier), Laurie (Alexandre Tourigny), Éric (Geneviève O'Dess), Dany (Émilie Beaudoin), Jennifer, Kevin, Samantha (Thomas Laforest), Éloïse (Maxime Filion) et Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Sarah, Alison, Noah, Jasmine, Juliette, Alexis, Félix, Henrik, Kellyann, Victor et Jackson; son frère Fernand Nicol (Thérèse Beaulieu), Mireille et Andrée Flamand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1B 0B8, Tél : 418-656-4999.