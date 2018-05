NADEAU, Monique



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 avril 2018, à l'âge de 71 ans et 9 mois, est décédée Mme Monique Nadeau, conjointe de M. Gervais Chabot. Elle était la fille de feu M. Raymond Nadeau et de feu Mme Cécile Bolduc. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 4 mai 2018 de 19 h à 21 h. Le samedi 5 mai 2018 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière Sainte-Anne. Elle laisse dans le deuil son conjoint: Gervais, son frère: Germain (Marielle Fecteau), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Guy, Roger (Hermance Bilodeau), feu Gaétane (Marcel Roy), Christiana (Léopold Michaud), feu Christiane, Gaétan, Rock (Solange Langevin), Danièle (Jacques Doyon), Laurier (Nicole Bisson), Jeannot (Dominique Marcoux) et Rémi (Nancy Lizotte). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Dons suggérés: Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca, Fabrique de Sainte-Marie : www.upnb.org