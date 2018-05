GRÉGOIRE, Édith Vachon



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 mars 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Édith Vachon, épouse de monsieur Valmont Grégoire. Elle était la fille de feu monsieur Hilaire Vachon et de feu dame Hélène Talbot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Valmont; ses enfants: Lucie (Robert Connolly), Hélène (Bertrand Canuel), Louise (Kevin Doherty) et Michèle (David Singh); ses petits-enfants: Émilie et Adèle Connolly, Eliane, Elise, Aurélie Canuel, Brendan et Jackson Doherty et Aiden, Bryanna et Kierra Singh; ses arrière- petits-enfants: Alexis, Romy et Jeanne Duval Leblanc; ses frères et sœurs: feu Marie-Louise, feu Estelle (feu Alexandre Chassé), feu Eva, feu Rose Emma, feu Cécile (feu Joséphat Vachon), feu Joseph Darveny (JD) (feu Rita St-Pierre), feu Xavier (feu Monique Vachon), feu Vilbon, feu Émilien (feu Carmen Cliche) et feu Marcel (feu Cécile Lagueux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grégoire: feu Claude (Marthe Tremblay), feu Blaise, feu Jean-Guy (Lucienne Morin), feu Monique (feu Paul Gillespy), Jeanne D'Arc, feu Marcel (feu Pierette Gagnon) et Marthe (feu Pierre Chartrand), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sincères à tout le personnel médical des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour l'attention et les soins prodigués. Une reconnaissance toute particulière au Dr Julie Lemay, au Dr Sylvie Bernard, ainsi qu'à l'infirmière Madone Miville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, tél. : 418-525-4385 ou à l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM), 17, rue de la Barricade, Bureau 5, Québec, QC, G1K 4C6, tél.: 581-741-4994 ou1-866-867-9389.