BÉGIN, Raymond

Au Centre d'hébergement D'Assise, le 12 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Bégin, époux de madame Cécile Jacques, fils de feu Alfred Bégin et de feu Rose-Délima Bédard. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile Jacques; ses enfants : Josée (Sylvain), Normand (Sylvie), Stéphane et Dominic (France); ses petits-enfants : Jessica (Francis), Stéphanie (Steven), Sabrina, Philippe, Charly, Olivier et feu Zachary. Il était le frère de : Yvan (Jeannine), Yvette (feu Grégoire), feu Marc (Marie), Gaston (Noëlla), Carmelle, Laurent et Fernande (feu Gilles). Il était le beau-frère de (famille Jacques) : feu Laurent (feu Léonie), feu Roméo, feu Laurette (feu Philippe), Gisèle (Marcel) et feu Thérèse (Fernand). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.