RENAUD, Huguette

À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 avril 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Huguette Renaud, fille de feu dame Cécile Genest et de feu monsieur François-Xavier Renaud. Elle demeurait à Québec (Loretteville). La famille recevra les condoléancesà 12h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants : France Durand (Gilles Canuel), Martin Durand (Lynda Laflamme); ses petits- enfants: Sophie-Laurence Canuel (Mikaël Boulet), Sarah-Maude Canuel, William Aubert (Kristina Pelletier) et Ann-Marie Aubert (Samuel Cantin); le père de ses enfants: Gilles Durand; son frère: Jean-Marc Renaud (Mariette Parent); ses cousins, cousines, neveu, nièce, ainsi que plusieurs précieuses amies. Un sincère remerciement pour la grandeur de cœur de tout le personnel du 2e étage du Pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval, spécialement à Michel pour ses délicates attentions et au Dr Sénéchal pour son écoute et sa disponibilité. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Dysphasie Québec, 955, avenue de Bourgogne, Bur. 202, Québec, Qc, Canada, G1X 3E5, Tél.: 418 780-0680, Fax: 418 780-0679, info@dysphasie-quebec.com. Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, ch. Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél.:418 656-4999, téléc.: 418 656-4678, courriel: Info@fondation-iucp.org site Internet: http://iucpq.qc.ca, Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.