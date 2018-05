LORTIE, Monique



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 mai 2018 à l'âge de 85 ans, est décédé dame Monique Lortie, fille de feu Lorenzo Lortie et feu Yvonne Perreault. Elle demeurait au Jardins du Haut St-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures. Selon sa volonté et sa grande générosité, elle fait don de son corps pour l'enseignement et la recherche à La Faculté de l'Université Laval. Une liturgie de la parole aura lieu ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Régent St-Hilaire (Diane Gagné), Michel St-Hilaire (Ghyslaine Allard) Guy St-Hilaire (Marie Dionne) feu Jacques St-Hilaire, feu Denis St-Hilaire et Line Belleau. Ses petits-enfants, Francis St-Hilaire (Junelle), Maxime St-Hilaire (Josianne), Félix St Hilaire (Geneviève), Chloé St-Hilaire (Étienne), Jonathan St-Hilaire, Luc St-Hilaire (Andie). Ses arrière-petits-enfants, Zack St-Hilaire, Élodie St-Hilaire. Ses frères et sœur, Gilles Lortie (Micheline Rondeau), Marc Lortie (Cécile Gendron), Lise Lortie (feu Gaston Marcoux). Ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à toute l'équipe du centre François Charron (IRPDQ) de Québec et au Jardins du Haut Saint-Laurent. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage section Youville de l'Hôpital du Saint- Sacrement et la médecin résidente Emmanuelle Béland pour tout le support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la société du cancer.