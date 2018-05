GINGRAS BARRETTE, Georgette



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 29 avril 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Georgette Gingras, épouse de monsieur Willie Barrette, fille de feu monsieur Pierre Gingras et de feu dame Maria Plamondon. Elle demeurait à Saint- Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 3 mai de 19 h à 22 h etde 9 h 30 à 13 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux Willie, madame Gingras laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (feu Raymonde Petitclerc, Diane Hardy), Marius (Marie-Andrée Boilard), Luc (Lise Demers), Yvan (Hélène Hardy), Annie (Alain Moisan) et René (Sylvie Trudel); ses 13 petits-enfants: Guillaume et Catherine, Sébastien et Sylvie, Marylène et Matthieu, Christine, François et Jean-Philippe Barrette, Andrée-Anne et Alexandre Moisan, Christophe et Charles Barrette, de même que leurs conjoints et conjointes; ses 14 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Fernande (feu Ange-Albert Moisan), feu Victorin (Marie-Paule Gingras), Lucille (feu Odilon Paradis), Françoise (Jules Moisan), Colette (feu René Jobin), feu Jean-Paul (feu Pauline Beaulieu), Yvon (feu Terry Hackett Rush), Jean-Guy (Patricia Cantin), Denise (feu Ghislain Alain) et Raymonde; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barrette: Monique (feu Arthur Légaré, feu Lionel Moisan), feu Marc-André (feu Blanche-Aimée Paquet), feu Fernand (Marie-Reine Dion), feu sœur Lorraine (n.d.p.s.), feu Lucille (feu Adrien Bouchard) et feu Gérard Cantin (Évelyne Thibodeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier de façon particulière mesdames Réjeanne Drolet et Anne Martin pour leur soutien depuis longtemps et le Dr Gaston Verret pour sa bienveillance et son professionnalisme. Un merci à toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs à domicile et celle de l'Hôpital régional de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf pour l'unité des soins palliatifs, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.