HAMEL, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 avril 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Huguette Hamel, fille de feu Jules Hamel et de feu Joséphine Berthiaume. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, à 12h30.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère: Sœur Aline SSCM, feu Marie-Paule (feu Georges Pichette), Marcel (Louise-Andrée Perron); son neveu et ses nièces: Johanne, Elizabeth et Jean-Sébastien; ses petits-neveux et ses petites-nièces: Mathieu et Jean-Daniel, Jasmine, David et Farah-Ann, Jules-Antoine, Jean-Frédéric et Olivier; son arrière-petit-neveu Léo, les autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les amis et professionnels qui ont assisté Huguette pendant ces derniers mois. Le personnel du CRCEO, des 9ème et 10ème étages de l'Hôtel-Dieu de Québec, et tout spécialement Dre Sebastianelli, pour son expertise professionnelle, son empathie, son écoute et sa sensibilité hors du commun. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer l'envoi de fleurs par une donation à la Société Canadienne du Cancer (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Vos messages de condoléances peuvent être laissés via Internet: www.dignitequebec.com