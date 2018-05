HÉROUX, Mariette Légaré



Au CHSLD de l'Hôpital général de Québec, le dimanche 15 avril 2018, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée dame Mariette Légaré, fille de feu Estelle Leclerc et de feu Alfred Légaré. Elle était l'épouse de feu monsieur Ovide Héroux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. L'ont précédé: son frère feu Richard (feu Béatrice Boivin), sa sœur feu Yvette (feu André Raymond), ses frères feu Charles-Auguste, feu Conrad (feu Pierrette Lasalle), feu Fernando. Lui survivent sa sœur Francine et son frère le père Clément Légaré, prêtre eudiste. Ce deuil afflige aussi grand nombre de ses nièces et de ses neveux, de ses cousines et cousins ainsi que de ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3.