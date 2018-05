DEMERS, Yves



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 avril 2018, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Yves Demers, époux de madame Lyne Boissonneault. Il était le fils de madame Gilberte Allard et de feu monsieur Fernand Demers. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 18h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Émilie; ses frères et sœurs: Diane (Serge Cloutier), Richard (Marylène Simard) et Mario (Annie Gendron); ses beaux-frères: Jean (Myrian Ouellet) et Richard; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et frères d'armes. La famille tient à remercier le département d'hématologie-oncologie, ainsi que la clinique externe d'oncologie du CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus; plus particulièrement les Docteures Demers et Archambault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada. Site web : www.myelomacanada.ca. Téléphone : 1-888 798 5771. Des formulaires seront disponibles sur place.