LEMELIN, André G.



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 18 avril 2018, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé André G. Lemelin, époux de madame Ghislaine Morin, fils de madame feu Rollande Huot et de feu monsieur Georges Lemelin. Il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 14h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guy Després), Jacques (Odette Rochefort), Mario (Carole Lamarre), Claude (Marlène Morissette); son frère Réjean (feu Ghislaine Gilbert), sa soeur feu Nicole (Hugues Létourneau) et Diane Huot; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: feu Gilles (Lise Labbé), Henri (Carole Tweedell), Claudette (Gérard Mercier), Suzanne (feu Guy Duchesneau), Denise, Pierre (Claudette Gagné), Paul (Micheline Émond), Robert (Marie-Paule Robin); ses 9 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s, Chevaliers de Colomb et Aramis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone: 418 656-4999 courriel: info@fondation-iucpq.org,site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.