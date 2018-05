GAUTHIER, Roger



À Québec, le 26 avril 2018, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Roger Gauthier époux de Mme Céline Bissonnette, demeurant à Québec. M. Gauthier repose auHeures d'accueil: vendredi le 4 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 5 mai 2018 de 9h à 11h.h et de là au crématorium Yves Houle. M. Gauthier laisse dans le deuil son épouse bien aimée Céline Bissonnette, son fils Martin Gauthier (Andréanne Jobin), ses frères et sœurs: feu Jean-Guy Gauthier, feu Yvon Gauthier (Marguerite Côté), Marie-Paule Gauthier, Mariette Gauthier (feu Jacques Desautels), feu Louis Gauthier, Louise Gauthier (Colin Pitre), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis. Un merci spécial à tout le personnel du CLSC et aux soins palliatifs de l'Hôpital de Jeffery Hale, pour les soins exceptionnels prodigués à M. Gauthier. Des dons aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale seraient grandement appréciés.