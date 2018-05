D'ANJOU, Pierre



À la Maison Michel-Sarrazin, le 30 avril 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Pierre D'Anjou, designer styliste, fils de madame Annette Boulay et de feu monsieur Gérard D'Anjou de St- Agapit. Il demeurait à Montréal depuis plus de 40 ans. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses frères et sœurs : Pauline (Léon Genest), Guy (Francine Dubois), Gilles (feu Sylvie Jobin)(Claudette Gagnon), Madeleine (feu Réal Doré)(Gaston Paradis), Rodrigue (Patricia Demers), Monique (Pierre Girard), Louise (Donald Asselin), Christine (Claude Béland), Martin (Manon Cliche); ses deux filleuls Francis D'Anjou et Jean-François Bélanger; tous ses neveux et nièces ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues. Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital de Verdun, du CLSC de Laurier-Station et de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins qu'il a reçus. En fin de vie, Pierre a été heureux de venir passer les quatre derniers mois avec sa mère dans la maison familiale et ce pour le bonheur de tous.où la famille vous accueillera à compter de 10h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, G1T 1P5. http://www.michel-sarrazin.ca.