VÉZINA, Richard



Aux soins palliatifs de l'Institut de Santé Mentale de Québec, le 17 avril 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Richard Vézina, époux de dame Gaétane Isabel. Il était le fils de feu monsieur Paul-Émile Vézina et de feu dame Yvette Tardif. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1h avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gaétane Isabel, ses filles: Julie (David Berthiaume) et France (Cédric Courteau); ses petits-enfants: Thomas, Hugo, Xavier, Emy et Megan; Thierry Houndy (que l'on considère comme notre fils adoptif); ses frères et sœurs: Gaétan, Céline, Francine et Danielle; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Vézina et Isabel et de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél : 418-683-8666.