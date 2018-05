RANDALL, Gaétan



À l'IUCPQ, le 25 avril 2018, à l'âge de 62 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gaétan Randall conjoint de dame Marie-Paule Desjardins, fils de monsieur Albert Randall et de feu dame Alida Lord. Il demeurait à Notre-Dame-de-Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 13 h à 15 h 45Outre sa conjointe Marie-Paule et son père Albert, monsieur Randall laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Francine, feu René, feu Linda (Fernand Gagnon), feu Céline, Hélène, Danielle (feu Daniel Lirette), feu Johanne (Denis Paré), feu Sonia et Steve (Cindy Morrison); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et l'ICUPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués.