SAVARD, Gabriel



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 29 avril 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gabriel Savard, époux de feu dame Yvette Brousseau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 5 mai 2018 de 10 h à 14 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Joanne (Yves Meunier), Martin (Linda Pelletier) et Nancy (Ghislain Marcoux); ses petits-enfants: Tommy Meunier (Jessica), Valérie Meunier (Julien), feu Maxime Meunier, Lysanne Savard (Michel-Maxime), Roxane Savard (Pierre-Luc) et Gabriel Savard (Gabrielle); ses arrière-petits-enfants: Alexis, Magaly, Jacob, Natan et Étienne; son frère et ses sœurs: Jean-Guy (Denise Angers), feu Louisette (feu Raymond Boutet), Noëlla (Gille Gravel), Thérèse (André Langlois), Mariette (Guy Sauvageau), feu Lorraine (Louis Germain), Rolande (Roland Tessier) et Francine (Donald Sauvageau); ses belles-sœurs et beaux-frères: Pauline Brousseau (Fernand Lapointe), Colette Brousseau, Cécile Brousseau, Ludger Brousseau (Murielle Brousseau), Laval Brousseau, Gaétane Brousseau (Marcel Verville), Marjolaine Brousseau (Maurice Duchesneau), Danielle Brousseau (Jean-Denis Charron) et Line Brousseau (Denis Dion) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et Chevaliers de Colombs. Un très gros merci à l'équipe du 4ième étage du Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél : 418-682-6387.