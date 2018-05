DENIS, Georgette Royer



À Québec, le 21 avril 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée subitement dame Georgette Royer, fille ainée de feu Joseph Royer et feu Hénédine Bernard, et veuve de M. Maurice Denis. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lucienne (feu Claude Berthelot), Simone (feu Roger Fournel), ses belles-sœurs: Denise Thériault (feu Gilles Royer), Germaine Bélanger (feu Roger Royer), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Royer et Denis. L'ont aussi précédée dans l'au-delà ses sœurs: Thérèse (feu Sarto Gosselin), Anita (feu Georges-Henri Dubé) et Laurette (feu Jacques Deschênes).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10 heures. L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. Merci au personnel de la Résidence Aviva et spécialement aux préposées aux bénéficiaires qui ont pris soin d'elle quotidiennement dans les deux dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Moisson Québec, 2125 rue Hertz, Québec, G1N4E1. Cet organisme de distribution alimentaire aux personnes infortunées accepte les dons en personne, par la poste, par téléphone au 418-682-5061 ou en ligne http://dons.moissonquebec.com, catégorie IN MEMORIAM.