JULIEN, Jean-Paul



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 avril 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Julien, époux de feu dame Louisette Beaupré, fils de feu monsieur Paul Julien et de feu dame Gérardine Rochette. Il demeurait à Donnacona.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, son fils Louis Julien (Martine Sénéchal), ses petites-filles: Léonie (Joey Bossé) et Andréane (Jean-Benoît Simard); ses frères: feu Marc (Ginette Fortin), feu Raoul (Lise Paquet), Jacques (Ghislaine Pagé) et Jocelyn (Ginette Trudelle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré: feu Lucienne (feu Robert Paré), feu Aline (feu Rolland Germain), Lionel (feu Yolande Godin), Marc-André (France Bélanger), Raymonde (feu Richard Jobin) et Suzanne (Gilles Morel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Virginie Bibeau et son équipe en médecine interne ainsi que Dre Ann Montreuil et son équipe en soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Qc) G1K 5Y9.