Paul-Émile Cloutier



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Émile Cloutier, fils de feu M. Hormidas Cloutier et de feu Dame Alma Brouillette et époux en premières noces de feu Dame Germaine Lapointe et en secondes noces de Dame Jacqueline Lamothe. M. Cloutier était membre : du Royal 22ième régiment, de la Corée, de la Légion Royale Canadienne, des Chevaliers de Colomb 4ième degré et des Cloutier d'Amérique.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jacqueline Lamothe ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs Lamothe, ses fils Paul et Jean (Renée), ceux qu'il considérait comme ses enfants, Patricia (feu Yvan), Isabelle (Jean-Pierre), Nathalie (Paul-Émile), Kathleen (Michel), les petits-enfants Lydia, Alexandre, Patrick, Joannie, Yann, Hugo, Émile, William, Arianne ses arrière-petits-enfants Florence, Maeva, Maverick, Zack, Charlie, Sébastien et Chloé. Une attention spéciale pour ton support et ta chaleur humaine (Kevin et Lucille). Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs feu Monique, feu Madeleine, feu Raymond, feu Pauline, feu Gabriel et ses belles-sœurs Raymonde Villemure et Ghislaine Lapointe ainsi que son beau-frère Raymond Gonthier. Ses nièces Francine Martineau (Vincent) et Claudette Cloutier (Michel) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, en particulier Gilles Landry et son épouse Denise, Ardéla et Arthur Leblond et Michelle Prévost (feu Claude Fradette).La famille recevra les condoléances au:le vendredi 4 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 5 mai 2018 de 8h00 à 9h45.et de là au cimetière La Souvenance.Un grand merci du fond du cœur au personnel de la Maison Paul Triquet pour vos bons soins. Compenser l'envoi de fleurs par un don à La Fondation des Maladies du Cœur et de L'AVC (261-4715, avenue des Replats Québec Qc G2J1B8) ou à la maison Paul Triquet.