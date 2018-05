RACINE, Chantal



Paisiblement et entourée de l'amour des siens, à la ''Maison Michel-Sarrazin'', le 23 avril 2018, est décédée à l'âge de 50 ans, madame Chantal Racine, épouse de monsieur Mario Dupont. Elle demeurait à Lac-Beauport.Madame Racine laisse dans le deuil: outre son époux Mario Dupont, sa fille Jessy Dupont, sa sœur Marie Claude Racine (Martin Richard), son frère Pierre Jr. Racine, son parrain Henri Bill (feu Monique Maltais), sa belle-mère Mme Thérèse Dupont; ses beaux-frères et ses belles sœurs: Réjean Dupont, Alain Dupont (Danielle Trudel), Johanne Dupont (André Garant), Nathalie Dupont (Éric Parent); ses filleuls et filleule: Jonathan Garant, Dannick Trudel, Marie-Pier Dupont; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 14h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Les Jardins Québec. La famille désire remercier tout le personnel de soins palliatifs à domicile et tout le personnel et bénévoles de la ''Maison Michel Sarrazin''. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc. Téléphone : 418 687-6084Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.