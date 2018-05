LAROUCHE, Line



Le 15 avril 2018, est décédée au Jardin de MesAnges, à l'âge de 58 ans et 5 mois, Mme Line Larouche, fille de feu M. Louis-Philippe Larouche et de feu dame Albertine Larouche, demeurant à Alma.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie, Cindy (Jean-René Roy) et Tommy; le père de ses enfants: Wayne Knox; ses petits-enfants: Jaimy et Sanya. Elle laisse également ses frères et sœurs: feu André Larouche (Hélène Lévesque), Renald (France Fillion), feu Colette, Maurice (Diane St-Amant), Louise, Paul (Claudine Harvey), Roger (Christine Ouellet), Diane (Guy Gagnon) et Lucie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi que parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à Soli-Can Lac St-Jean Est au 1540, boulevard Auger Ouest, Alma, G8C 1H8. Pour rendre hommage à Mme Larouche, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com