BRISSON, Jocelyn



À l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, le 23 janvier 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Jocelyn Brisson. Fils de feu Fernand Brisson et de feu Mariette Adam, il demeurait à Sainte-Catherine. Il laisse dans le deuil ses frères: Bertrand (Carmen Potvin), Gaétan, Patrice (Danica Drapeau) et ses sœurs: Mireille (Raymond Côté), Viviane (feu Robert Trevithick), Danielle (Martin Buell) et Claude (Denys Goulet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. Les funérailles ont été laissée aux soins du :L'Inhumation des cendres de M. Brisson suivra au cimetière de Fortierville. (198 Rue de la Fabrique, Fortierville, QC G0S 1J0). La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Pour rendre hommage à M. Brisson, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com