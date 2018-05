LECLERC, Carmen



Le 22 avril 2018, est décédée à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 70 ans et 4 mois, Mme Carmen Leclerc, fille de feu Mme Dolorosa Pilote et de feu M. Rosario Leclerc, demeurant boulevard Père-Lelièvre, Québec. La famille accueillera parents et amis à lale samedi 5 mai 2018 à compter de 13h.Les cendres de Mme Carmen Leclerc seront déposées au Columbarium St-Dominique. Elle laisse dans le deuil sa grande amie Mme Micheline Tremblay; ses frères et sœurs: Pierrette Leclerc (feu Bertrand Tremblay), Gisèle (feu Romain Côté, Gérard Tremblay), Roland (feu Pâquerette Tremblay), Jean-Yves (Mercédès Laforest), Ginette, Réal (Claire Desrosiers). Elle était aussi la sœur de: feu Simone Leclerc (feu Fortunat St-Gelais), feu Georges (feu Denise Giguère), feu Esther (feu Euclide Dufour). Elle laisse également dans le deuil M. Jean-Claude Tremblay (Monique), M. Jean-Paul Tremblay (Aline) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur de la Société canadienne du cancer. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.