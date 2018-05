GAGNÉ, Germain



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 avril 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Germain Gagné, époux de Linda Perron, fils de feu monsieur Jean-Paul Gagné et de feu madame Nellie Guimont. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: feu Françis et Bruno qui ont été ses plus grandes fiertés; ses frères: Richard (Nicole St-Hilaire), Bernard (Liliane Roy) et Jean-Marc (Colète Hébert); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Perron: André (Francine Lebeau), Rita, Bernard (Thérèse Dupré), Alain (Mariette Comeau), Benoit (Lise Cournoyer) et Céline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Il garde également un souvenir très fort de nombreux amis(es) et voisins(es) qui nous ont supportés continuellement tout au long de sa maladie par des visites, rencontres, messages, pensées positives et prières. La famille tient également à remercier tous les intervenants du service d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui ont tous su faire preuve d'une empathie sans limite envers nous. S.V.P. Veuillez compenser tout don de fleurs par des dons à la Société Canadienne du Cancer et/ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9hL'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure, au cimetière de Cap St-Ignace, où il ira rejoindre ses parents et son fils Françis.