BERNIER ST-PIERRE, Carmelle



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer D'Youville), le 27 avril 2018, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée madame Carmelle Bernier épouse de feu monsieur Raymond St-Pierre, demeurant à L'Islet. Originaire de Rivière-Ouelle, elle était la fille de feu dame Albertine Chamberland et de feu monsieur Étienne Bernier, ainsi que la mère de feu Denis. Elle laisse dans le deuil, sa fille Johanne et son conjoint Bruno Gagnon; ses petits-enfants: Caroline (Kathie Ferron), Émanuelle (David Fortier) et Jean-Maxime Bernier; ses arrière-petites-filles: les petites jumelles Mégane et Mélodie Fortier. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Lionel (Carmen Lafrance), feu Roger (Rita Mercier), feu Gemma (feu Robert Berrigan), Oscar (Jeannine Plourde), feu Rollande (feu Jean-Thomas Hudon), Raymond (feu Yolande Pelletier), Georgette (Guy Deschênes) et Marc Bernier (Jacqueline Beaupré); de la famille St-Pierre: feu Lucien (feu Jacqueline Tremblay), feu Amédée (Marie-Jeanne Laboissonière), feu Henri (feu Carmen Bernier), feu Alphonse (Colette Picard), Gertrude (feu Albert Couillard) et Monique (Fernand Martineau). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement Dre Annie Mercier ainsi que le personnel du Foyer D'Youville pour leur délicatesse, la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir, pour les CLSC et Centres d'Hébergement de la MRC de Montmagny, en particulier pour le Foyer d'Youville de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), GOR 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi à compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.