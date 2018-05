AUCLAIR, Denise Dorval



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 29 avril 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Denise Dorval, épouse de feu monsieur Jean-Guy Auclair, fille de feu dame Irène Falardeau et de feu monsieur Jean-Charles Dorval. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h à 14h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jocelyn (Sylvie Lacasse), Michel (Sonia Lemelin) et Benoît (Nadia Morissette); ses petits-enfants: Jean-François (Marie-Ève Charette), Maxim (Joanie Brousseau), Vincent (Sabrina Labrie), Joanie, Ann-Frederick (Sébastien Michaud), Valérie (Sébastien Béland), Claudia Lemelin-Marsan (Jonathan Lamontagne), William Poulin et Raphaël Poulin; ses arrière-petits-fils: Maysen, Alexis ainsi qu'Antoine et Alexis. Outre ses enfants, elle laisse également dans le deuil sa sœur Lisette Dorval, son frère Jean Pierre Dorval, sa belle-sœur Huguette Auclair, leur conjoint, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du service d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel de la résidence Jazz Lebourgneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, service d'hémodialyse Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.