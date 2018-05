LÉGARÉ, Louise



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 1er mai 2018, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Légaré, fille de feu monsieur Benoît Légaré et de feu madame Marie-Paule Labonté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Royer; ses petits-enfants: Félix-Antoine et Camille ainsi que leur père Mario Ouellet; ses frères et soeurs: Colette (Michel Sarrazin), feu Jean (Louise Paquet), René (Francine Roberge), Claire (feu Paul-André Demers), Guy (Lynda Paquet), Monique (Michel Blanchet) et Diane (Denis Mercier); son ami Henry Robinson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accuillera aule samedi 5 mai de 19h à 22h età compter de 13h30.