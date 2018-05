BUREAU, Serge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 avril 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Serge Bureau conjoint de dame Sylvie Paradis, fils de feu monsieur Raymond Bureau et de feu dame Thérèse Sabourin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 13 h 45.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre sa conjointe Sylvie, monsieur Bureau laisse dans le deuil sa fille, Catherine Gariépy-Bureau-Morneau (Simon Morneau); sa belle-fille Audrey Beaulieu; ses petites-filles: Élisabeth Morneau et Évelyne Morneau; la mère de sa fille Catherine, Carole Gariépy; ses frères et sœurs: Réal (Solange Girard), Diane, Louiselle (René Genest), Gaétan, Mario (Martine Patry), Linda (René Bertrand) et Michel (Denise Thiffault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: feu Nicole (Jean-Guy Chalifour), Claude (Sylvie Rioux), Fernand, Réal (Lynn Ramsay) et ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, spécialement ceux de moto. La famille tient à remercier le personnel en hématologie et en soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur humanisme, leur chaleur et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada, www.myeloma.ca.