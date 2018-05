LACHANCE, Desneiges



Au Centre d'hébergement de Saint- Fabien-de-Panet, le 30 décembre 2017, à l'âge de 100 ans est décédée dame Desneiges Lachance épouse de feu monsieur Émilien Lachance. Elle demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Elle était la mère de: Colette (Marcel Lachance), Robert (Carole Gauthier), Lucie (René Turcotte), Diane (Jean-Marie Bégin), Julien (Cécile Hunter), feu Michèle. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Carl, Mona, Nadia, Carolyne, Christian, Judith et leur conjoint(e), ses 12 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Elle était la sœur de: feu Rosanna (feu Adélard Laflamme), feu Paul-Henri (feu Annette Couette), feu Florian (Lucienne Couette), feu Jean-Charles (feu Lucille Lacroix). De sa belle-famille, elle était la belle-sœur de: feu Ovila (feu Blandine Audet), feu Eddy (feu Berthe Caron), feu Rolland (feu Alice Ouellet), feu Lionel (feu Jeannette Bélanger), feu Juliette (feu Michel Lemieux), feu Cécile (feu Paul Deschênes), feu Yvette, feu Rita (feu Wilbrod Nadeau), feu Lucille (feu Édouard Bélanger), Gisèle (feu Gérard D'Astous). Sont également affectés par son départ, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Des remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d'hébergement de Saint-Fabien pour l'accompagnement et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, à la fabrique de Sainte- Lucie-de-Beauregard ou à la Société d'Alzheimer Chaudières-Appalaches. Des formulaires sont disponibles sur place.où les membres de la famille vous y accueilleront à compter de 12h30. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.