FORTIER, Jeannine Demers



Au CHDSLD Chanoine-Audet, le 19 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeannine Demers, fille de Feu Arthur-Eugène Demers et de feu Marie-Ange Vachon. Elle était l'épouse de feu Raymond Adrien Fortier et demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole Fortier (Goole (Ken) Mohammed), son fils feu Robert Fortier; ses petits-enfants: Nicolas et David Mohammed, Marie et Alexandre Fortier; ses arrière-petits-enfants: Lucas, Pénélope et Mattéo; ses frères et soeurs: feu Madeleine Demers, feu Jean-Charles Demers, feu Yolande Demers (feu Auguste Guay), Raymond Demers (Claire Robitaille), feu Jean-Paul, André (Gisèle Gervais), Thérèse Demers (feu Marc-André Côté), feu Armand (Edna Mazerolle), Louisette (Florent Bilodeau), Jacques (feu Raymonde Robitaille); sa belle-soeur Marcelle Gingras Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 13h30 à 15h30.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer ou à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC.