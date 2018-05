FERLAND, Gilles



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 avril 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gilles Ferland, conjoint de madame Céline Théberge, fils de feu madame Jeannette Martel et de feu monsieur Lucien Ferland. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 17h à 18h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe, Céline Théberge, il laisse dans le deuil ses enfants: Kim et Yan; ses soeurs: Huguette et Lise (Jacques Frenette); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Théberge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil la mère de son fils Kim, Nicole Julien. Toute notre gratitude et nos remerciements chaleureux aux médecins et au personnel de la clinique d'oncologie et des unités de pneumologie et de soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et les attentions portées, tout spécialement à Lina, Viviane, Sandy, Caroline et Hélène, ainsi qu'au Dre Geneviève Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.